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F-35 konusunda kafaları karışık

ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye F-35 sevkinin iptalini öngören tasarısını değerlendiren Rus uzmanlar, ABD’nin bu adımla Türkiye’yi daha da Rusya’ya yaklaştıracağı kanısında

26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:09
F-35 konusunda kafaları karışık

ABD Temsilciler Meclisi, Pentagon bütçesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Tasarıda Pentagon’dan Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alma süreci ve bunun ABD-Türkiye ikili ilişkilerine potansiyel etkileri hakkında bir raporun hazırlanması ve bu rapor hazırlanana kadar F-35 savaş uçaklarının satışının askıya alınması öngörülüyor.

Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında tasarıyı değerlendiren Moskova merkezli Stratejik Konjonktürler Merkezi’nden Oleg Ponomarenko, Türkiye’ye F-35 sevkinin iptalinin bu ülkenin NATO ile ilişkilerini zorlaştıracağını belirterek, “İlişkilere verilen zarar ani hareketlerle daha da büyüyebilir” dedi.

Rus uzman, “Yine de konumun, en azından mevcut aşamada çok daha titiz olacağını düşünüyorum, çünkü 100 uçak oldukça ciddi bir anlaşma. İkincisi, Türkiye baştan beri bu programın partneri. Üçüncüsü, tahmin edildiği gibi Türkiye, Avrupa arenasında F-35’lere sağlanacak servis için teknik hub konumunda. Üstelik uçak için bileşenlerin üretiminde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine etki yapan bir diğer unsurun rahip Craig Brunson’ın tutukluluk hali olduğunu dile getiren Ponomarenko, “Ankara, Brunson’u, ABD’de bulunan Fethullah Gülen’le değiş tokuş için varlık olarak görüyor” dedi.
DIŞ HABERLER

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