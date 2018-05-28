F-35'te İsrail parmağı var

İsrail'in Haaretz gazetesi, Benyamin Netanyahu hükümetinin ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışından endişeli olduğunu duyurdu. Ancak 116 uçak sipariş etmiş olan Türkiye, F-35 programının hem tedarikçi ortağı hem de alıcısı.

Bu yüzden teslimatı defterden silmek pek mümkün gözükmüyor. İsrail'in de ABD'den en azından F-35'in performans artırıcı yazılımı olmaksızın Türkiye'ye teslimini istediği belirtildi. Türkiye'nin üreticilerinden olmasına rağmen alımında engellerle karşılaştığı F-35'i savaşta kullanan ilk ülke İsrail oldu.

Böylece geçen hafta F-35'i askeri operasyonda kullanan ilk ülke olduğunu duyuran İsrail'in, Ortadoğu'daki askeri üstünlüğünü koruma hesabı yaptığı kaydedildi. Üst düzey bir İsrailli savunma yetkilisi, İsrail'in askeri üstünlüğünü korumanın yanısıra askeri kabiliyetleriyle ilgili bilgilerin bölgedeki diğer ülkelerin eline geçebileceği kaygısıyla Ortadoğu'da F-35 sahibi tek lke olarak kalmaktan memnun olacağını ifade etti.

Buna göre İsrail ile ABD arasındaki görüşmeler, Amerikalılar tarafından geliştirilen ve F-35'in kabiliyetlerinin düzeyini yükselten yazılıma odaklandı. Washington'daki kaynaklar, bu meselenin F-35 anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin bir parçası olduğunu Haaretz'e doğruladı. İsrail ise Türkiye'nin 100 küsur F-35 almasını sağlaması gereken anlaşmayla ilgili müzakere yürüttüğünü resmi düzeyde yalanlıyor.

İsrail savunma yapılanmasından kaynaklar, Türkiye F-35'in geliştirilmesine yatırım yapan ülkelerden biri olduğundan anlaşmayı iptal etmenin çok zor olacağını söyledi. F-35'in performansını artıracak yazılım İsrail Hava Kuvvetlerinin eline temmuz ayında geçecek. İsrail Türkiye'ye F-35'in performans artırıcı yazılımı olmadan verilmesi için Washington'la görüşme yürütürken ABD Kongresi de boş durmuyor.

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