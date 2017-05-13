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FARC sözünü tutuyor

Kolombiya'da 53 yıllık iç savaşa son veren barış anlaşması çerçevesinde FARC örgütünden ilk grup tamamen silah bıraktı

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FARC sözünü tutuyor

Sürecin bu ay tamamlanması öngörülüyor. Örgütün silahsızlanma sürecini denetleyen Birleşmiş Milletler gözlemcileri, 12 kişilik ilk grubun tamamen silah bıraktığını açıkladı. BM’den yapılan açıklamada silah bırakma belgesi verilen FARC üyelerinin sivil hayata katılması için bir engel kalmadığı belirtildi. Kolombiya'da hükümet ile FARC arasında Kasım'da imzalanan barış anlaşması 7 bin FARC gerillasının ülke çapında 26 toplanma noktasında silahlarını bırakmasını öngörüyor. Mart ayında başlayan sürecin bu ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Kolombiya Ordusu, FARC'ın silah envanterinde 11 bini tüfek olmak üzere 14 bin silah olduğunu açıklamıştı. Anlaşma uyarınca tüm bu silahlar BM denetiminde imha edilecek. Kolombiya'da 1964 yılından beri süren çatışmalarda 260 binden fazla insan öldü, 60 bin kişi kayıtlara kayıp olarak geçti. 7 milyondan fazla Kolombiyalı 53 yıl süren iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. DIŞ HABERLER

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