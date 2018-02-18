Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116511
ALTIN
162.176
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2596
EURO
4.6518

FBI'a sert fırça

17 kişinin hayatını kaybettiği lise saldırısını önleyemediği için FBI’ı eleştiren ABD Başkanı Trump, “FBI, Trump kampanyası ile Rusya’nın gizli anlaşma yaptığını ispatlamak için çok zaman harcıyor. Asıl işinize dönün” uyarısında bulundu

18 Şubat 2018 Pazar 15:49
FBI'a sert fırça

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili istihbaratı gözden kaçırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) eleştirdi.

 Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FBI'nın, Florida'da okula ateş açan saldırganla ilgili ipuçlarını gözden kaçırdığını belirterek, kurumun, Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayla çok zaman harcadığını savundu.

 Trump, paylaşımında, "FBI'nın, Florida'da okula ateş açan saldırgana yönelik tüm işaretleri gözden kaçırması çok üzücü. Bu kabul edilemez. Rusya'nın, Trump kampanyası ile gizli anlaşma yaptığını ispatlamak için çok zaman harcıyorlar ancak ortada herhangi bir gizli anlaşma yok. Asıl işinize dönün ve hepimizi gururlandırın." ifadelerine yer verdi.

FBI'dan yapılan açıklamada, kurumun, 14 Şubat'ta Florida'da bir lisede düzenlenen saldırının faili hakkındaki istihbaratı soruşturmakta başarısız olduğu belirtilerek, failin "öldürme arzusu", silah satın aldığı ve bir saldırı planlıyor olabileceği yönünde geçen ay gelen istihbaratın ajanlarca soruşturulmadığı ifade edilmişti.

17 kez kasten adam öldürmeden yargılanacak

Saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un, ilk kez mahkemeye çıkarıldığı ve 17 kez kasten adam öldürme suçundan yargılanacağı bildirilmişti.

Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine, 14 Şubat'ta, Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, en az 14 kişi yaralanmıştı.

 Aynı okulun eski öğrencilerinden olan ve okuldan atılan Cruz'un saldırıya yönelik amacı belirsizliğini korurken, saldırganın beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu iddiası sosyal medyada geniş yer buldu.

ABD'de Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve halen devam eden soruşturma, ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla başını ağrıtan konulardan biri oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FBITrumpABDRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Makedonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Makedonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Netanyahu yine İran’ı hedef aldı
Netanyahu yine İran’ı hedef aldı
ABD’den seçim itirafı! Bizde başka ülkelerdeki...
ABD’den seçim itirafı! Bizde başka ülkelerdeki...
FETÖ'cülere İsveç'ten red
FETÖ'cülere İsveç'ten red
Suriyeli Kürt siyasetçiye PYD/PKK'dan Tehdit
Suriyeli Kürt siyasetçiye PYD/PKK'dan Tehdit
Gazze'nin yüzde 80'i fakir
Gazze'nin yüzde 80'i fakir
Okula saldırı: en az 17 ölü
Okula saldırı: en az 17 ölü
Ulusal felaket ilan edildi
Ulusal felaket ilan edildi
Silahlar Komşu'yu korkuttu!
Silahlar Komşu'yu korkuttu!

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim