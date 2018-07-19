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FETÖ camileri hedef gösteriyor

ABD'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri, sağ görüşleriyle bilinen Amerikan medyasına demeç vererek Amerika Diyanet Merkezi (DCA) başta olmak üzere ülkede Diyanet'e bağlı camileri hedef gösterdi

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:03
FETÖ camileri hedef gösteriyor

Amerikan Fox medya grubunun internet sitesinde Hollie McKay imzasıyla yayınlanan “Muhalifler, Türkiye’nin ABD’deki camileri siyasi oyunlara ve düşmanlara yönelik ajanlık için kullandığını söylüyor” başlıklı makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kendi İslamcı milliyetçiliğini” yurt dışındaki camiler üzerinden yaymaya çalıştığı iddia edildi. Makalede birçok başarılı çalışmaya imza atan DCA başta olmak üzere ABD’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerin, Türk istihbaratı adına bilgi topladığı ve FETÖ bağlantılı kişileri takip ettiği önü sürüldü.

DCA'da dalgalanan Türk bayraklarına dikkat çekilen makalede, ABD’de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 20’den fazla caminin bulunduğu belirtildi. Makalede ismi verilmeyen ancak “daha önce Gülen yanlısı bir medya kuruluşunda çalışmış gazeteci” olarak tanımlanan kişinin, FETÖ mensuplarının sözlü veya fiziksel saldırıya maruz kalabilecekleri gerekçesi ile DCA’ya gitmediği iftirasına yer verildi.

Türk camilerinde “Gülenciler giremez” yazılı afişlerin asıldığı iftirasında bulunan aynı isimsiz kaynak, FETÖ mensuplarının Türk camilerinde kaçırılmaktan korktuğunu ileri sürdü. Makalede, FETÖ üyesi isimsiz gazetecinin yanı sıra uzman olarak haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ firarilerinin yorumlarına başvuruldu. FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir’in FETÖ’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kriminalize edilip terörist ilan edildiği iddiasına da yer verildi.
AA

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