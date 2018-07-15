FETÖ'nün en büyük destekçisi ABD

Paris'te büyükelçilik binasında yabancı gazetecilere yönelik basın toplantısı düzenleyen Musa, ByLock sayesinde 250 bin FETÖ üyesinin deşifre edildiğini belirtti..

Ele geçirilen FETÖ’ye ait elektronik bir hafıza kartının sayesinde örgüte üye polislerin isimlerinin tespit edildiğini kaydeden Musa, tespit edilen ve deşifre edilen bu isimlerden hareketle soruşturmaların yürütüldüğünü anlattı. Musa, FETÖ ile mücadele kapsamında 126 bin 655 devlet memurunun görevlerinden ihraç edildiğini belirterek, bunlardan bazılarının yurt dışına kaçtığını, bazılarının ise hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Musa, Türkiye'de olağanüstü halin kalkmasından sonra da FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini belirtti. FETÖ elebaşlarının ABD, Almanya ve Yunanistan’a kaçtığını hatırlatan Musa, “Dünyada en çok FETÖ’cüyü ülkesinde kabul eden ABD’dir” dedi.

Musa, Fransa'da çok sayıda FETÖ'ye bağlı eğitim merkezi ve yapıların olduğuna dikkati çekerek, "Bu yapının arkasında bir istihbaratın olduğunu biliyoruz. Bu istihbarat bu yapıyı finansal ve yapısal olarak destekliyor" diye konuştu.

AA