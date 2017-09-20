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FETÖ okulundan istihbaratçı ilanı

Avustralya'nın Melbourne kentinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen bir okul, internet sayfasında yayımladığı Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü'nün (ASIO) stajyer aradığına dair duyurusunu, tepkilerin ardından kaldırdı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:30
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FETÖ okulundan istihbaratçı ilanı

Avustralya'nın Melbourne kentinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen bir okul, internet sayfasında yayımladığı Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü'nün (ASIO) stajyer aradığına dair duyurusunu, tepkilerin ardından kaldırdı.

Okulun, internet sayfasında, ASIO'nun 12. sınıf ve üstü sınıftaki öğrencilerden örgütte çalışmak üzere eleman aradığına dair ilan yayımlandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada, "12. sınıftan sonra ASIO için çalışın! ASIO Bilgi Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri alanında stajyer alıyor.

Ücret ve çalışma koşulları inanılmaz ve örgütte stajdan sonra çalışmanın yolu açılıyor" ifadelerini içeren ve okulun duvarlarına asılan ilanın fotoğrafları paylaşıldı.

Avustralya'daki Türk toplumundan gelen tepkiler üzerine ilanı sitesinden kaldıran okul yönetimi, ilanın başka okullara da asıldığını ve "gerekli yeteneklere sahip" herkesin ilandaki pozisyona başvurabileceğini savundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FetöIstihbaratçı Ilanı
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