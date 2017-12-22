FETÖ şüphelisi hakime AİHM'den red

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakim Ayhan Bora, AİHM'e başvuruda bulundu.

Tutukluluk kararının gerekçesiz olduğunu ileri süren Bora, cezaevinde tek kişilik hücreye konularak tecrit edildiğini savundu. Bora, başvurusunda, kendisine ihtiyacı olan ilaçların verilmediğini, avukatı ve ailesiyle de görüşemediğini belirtti.

Tek kişilik odada tutulması nedeniyle tedavisinin sağlanamadığını öne süren Bora, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini öne sürerek, tedbir kararı talep etti. Cezaevi koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) hükümlerini ihlal etmediği sonucuna varan AİHM, başvuranın fiziki koşullarının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Avrupa Cezaevi Kuralları'na uygun olduğunu belirledi.

Tedbir talebini de reddeden AİHM, diğer şikayetlerin ulusal makamlara iletilmemesi ve Anayasa Mahkemesine sunulmaması nedenleriyle iç hukuk yollarının tüketilmediğine karar vererek, başvuruyu reddetti.

HABER MERKEZİ