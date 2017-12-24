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Filipinler'de Ölü sayısı 200'e ulaştı

Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayının 200'e ulaştığı bildirildi.

24 Aralık 2017 Pazar 06:24
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Filipinler'de Ölü sayısı 200'e ulaştı

Şinhua ajansının haberine göre, afet yönetimi yetkilileri, tayfunda Mindanao Adası'ndan 153,  Zamboanga'dan 47 olmak üzere toplam 200 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis yetkilileri, kayıp 72 kişinin arandığını kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, can kayıplarıyla ilgili çok üzgün olduğunu ifade ederek, BM'nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ülkede geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 20 milyon dolar hasar oluşmuştu. 

Filipinler'de her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Filipinler
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