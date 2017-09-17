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Filipinler'de tarihi cami geri alındı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentini kuşatan DEAŞ bağlantılı Maute örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda, militanların elindeki tarihi cami 4 ay sonra geri alındı.

17 Eylül 2017 Pazar 19:16
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Filipinler'de tarihi cami geri alındı

Silahlı Kuvvetler Batı Mindanao Komutasından General Carlito Galvez, askerlerin Marawi'de Bato Camisi'nin, Amaitul İslamiye Marawi Vakfı ve Cemaitul Filipinler el İslamiye'ye ait binaların geri alındığını açıkladı. Galvez, "tarihi caminin ve Maute'deki önemli mekanların ele geçirilmesinin, Maute ve Ebu Seyyaf'ın kentte kalan üyelerine vurulan büyük bir darbe olduğunu" söyledi.  
Filipinler ordusundan Yüzbaşı Jo-Ann Petinglay da Marawi'de yaklaşık dört aydır devam eden çatışmalarda bugüne kadar 800'den fazla militanın öldürüldüğünü, 149 askerin hayatını kaybettiğini, 600 kadar askerin de yaralandığını bildirdi. 

Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı. 

Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de “kalkışma olduğu” gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi, yıl sonuna kadar uzatılmıştı. 

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.
AA

Anahtar Kelimeler:
FilipinlerTarihi Cami
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