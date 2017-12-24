Filistin'de şehit sayısı 15'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin saldırısında ağır yaralanan Dehduh'un şehit düştüğünü belirtti.

Dehduh, geçen cuma günü Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 15 Filistinli şehit edildi, yüzlerce Filistinli yaralandı.

AA