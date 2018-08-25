Filistin direniyor İsrail öldürüyor

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenleyen Filistinliler, İsrail askerlerinin gerçek mermilerinin açık hedefi olmalarına rağmen direnişten vazgeçmiyor.

Her Cuma gerçekleşen gösterilerde, 22. Cuma da geride kaldı. Son gösterilerde 50 Filistinli yaralandı, 139 Filistinli de göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Resmi ve sivil insan hakları kuruluşları ve Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinde şimdiye kadar İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 180 Filistinli şehit oldu, 18 bin 300 kişi de yaralandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerine katılan halka saldırmaları sonucu 27’si çocuk, 3’ü kadın, 3’ü sağlık çalışanı ve 2’si gazeteci olmak üzere 171 kişiyi şehit ettiği ifade edildi. Aynı süre içinde şehit olan 9 kişinin naaşı ise işgal güçlerinin elinde bulunduğundan kayıtlara geçmedi.

Dolayısıyla işgal güçlerinin elinde bulunan şehitlerle birlikte Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şimdiye kadar şehit olanların sayısı 180 kişiyi buldu. Sağlık Bakanlığı aynı süre içinde 3600’ü çocuk ve 1750’si kadın olmak üzere 18 bin 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.

423 kişinin yarası ağır iken, 4460 kişinin orta ve 13417’ninki hafiftir. 680 kişi kafa ve boyun tarafından yaralanırken, 395 kişi göğüs ve sırttan, 1385 kişi vücudun üst tarafından, 5897 kişi vücudun alt tarafından ve 1790 kişi ise vücutlarının değişik yerlerinden yaralandılar.

Yaralılardan 4508’i gerçek mermilerle yaralanırken, 529 kişi plastik mermi, 7590 kişi göz yaşartıcı bomba ve 5379 kişi ise şarapnel parçalarıyla yaralandı.

Direnişin sembolü: Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistinliler olayı protesto etmek için genel grev yapmış, İsrail güçlerinin Deir Hana beldesinde göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta işgale karşı etkinlikler düzenliyor. 1976 olayları İsrailli yetkililerle Filistinli kitleler arasında ilk çatışma olması sebebiyle büyük önem taşıyor.

Toprak Günü olarak anılan bu olay, İsrail'le Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin sebatının simgesi olarak görülüyor.

Filistin Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" olarak bilinen 1948'de İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor.

Trump, Filistin'e maddi yardımı kesti

Öte yandan ABD, Filistin'e yapacakları 200 milyon dolardan fazla ekonomik yardımı kestiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın isteği doğrultusunda, "Batı Şeria ve Gazze'ye yapılması planlanan 200 milyon dolardan fazla ekonomik yardımı başka alanlara kullanacağız" açıklamasında bulundu.

İsmi açıklanmayan yetkili, bu kararın işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze'ye yapılan yardımların "ABD'nin ulusal çıkarlarına ve savunduğu değerlere göre harcanıp harcanmadığı yeniden gözden geçirilerek alındığını" belirtti.

Yardımın hangi alanlara harcanacağı konusundaki sorulara Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bu fonlar artık başka yerdeki daha öncelikli programlara gidecek" denildi.

Filistin'i Özgürleştirme Organizasyonu Washington temsilcisi Hossam Zomlot, ABD'nin yardımı kesme kararını "barış karşıtı" olarak değerlendirdi.

Zomlot, "Kudüs ve UNRWA'dan (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) sonra bu karar sadece bölgede iki devletli çözümün terk edildiğini ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun barış karşıtı ajandasına dahil olunduğunu teyit ediyor" dedi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL