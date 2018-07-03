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Filistin'e darbe üstüne darbe

İsrail parlamentosu şiddet eylemlerinde ölen ya da tutuklu olan Filistinlilerin ailelerine Filistin Yönetimi'nce yapılan para yardımlarının önüne geçmek için bir yasa çıkardı

03 Temmuz 2018 Salı 16:48
Filistin'e darbe üstüne darbe

İsrail hükümeti, Filistin pazarına gitmek üzere İsrail limanlarından geçen mallara koyduğu gümrük vergileri ile her ay yaklaşık 127 milyon dolar topluyor ve bu parayı Filistin Yönetimi'ne aktarıyor. Pazartesi akşamı kabul edilen kanun ise İsrail hükümetine, Ramallah yönetimince Filistinli tutuklular ve ailelerine ödenen meblağın, gümrük vergilerinden kazanılan ve Filistin Yönetimi'ne aktarılan paradan kesilmesi hakkını vermiş oldu.

Kanun tasarısında Filistin Yönetimi'nin yılda yaklaşık 330 milyon doları Filistinli tutuklular ve ailelerine verdiği ve bu meblağın Filistin Yönetimi'nin bütçesinin yüzde 7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu tasarı parlamentonun ikinci ve üçüncü oylamalarında 87 milletvekilinden 'kabul', 15'inden 'ret' oyu alarak yasalaştı.

Yeni yasanın kabul edilmesinden sonra konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından teröristlere ve katillere ödenen her şekel (İsrail para birimi) Filistin Yönetimi'nin bütçesinden otomatik olarak kesilecek. Terörle etkili bir şekilde mücadele, teröristlerin, onların ailelerinin ve Mahmud Abbas'ın cebinden geçiyor" ifadelerini kullandı.

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