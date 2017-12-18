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Filistin'in direnme gücü desteğe bağlı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin yönetiminin, Kudüs'ü savunmak için alacağı bir dizi önlem olduğunu söyledi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 15:17
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Filistin'in direnme gücü desteğe bağlı

Filistin Devlet televizyonuna konuşan Alul, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Alul, önlemler arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gitme ve Filistin meselesinin BM'nin öncelikleri arasında yer almasına çalışmanın yer aldığını ifade etti.

Filistin'in ABD'nin kararıyla ilgili vereceği tepkinin çıtasının yüksek olacağını vurgulayan Alul, "Direnme gücümüz, Arap dünyasının direnişimize vereceği desteğe bağlı." dedi.

Alul, Filistin yönetiminin ayrıca, İsrail ile ilişkilerini yeniden gözden geçireceğini ve Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi için çalışmalara devam edeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 19.12.2017 00:23
Anahtar Kelimeler:
KudüsİsrailFilistin
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