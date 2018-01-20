Filistin, İsrail'i UCM'ye şikayet etti

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "16 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin tutukluluk durumu örnek gösterilerek, çocuklara yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail hakkında UCM'ye şikayette bulunduklarını" belirtti.

Temimi'nin 19 Aralık 2017'de keyfi şekilde gözaltına alındığını kaydeden Maliki, bunun İsrail'in Filistin halkına ve çocuklarına yönelik ihlal ve ayrımcılık politikasının açık bir delili olduğunu ifade etti.

UCM'ye yapılan şikayetin, Filistin halkının ve çocukların korunması için bir an önce soruşturma açılması gerektiğini ortaya koyduğuna işaret eden Maliki, çocukların tutuklanmasının "uluslararası insan haklarının, özellikle de çocuk haklarının açık bir ihlali olduğuna ve UCM'nin ihtisas alanındaki suçlara girdiğine" dikkati çekti.

Maliki, geniş çaplı ve sistematik şekilde uygulanan bu suçların, İsrail hükümetinin Filistinlilere karşı yürüttüğü baskıcı ve ırkçı politikaların bir parçası olduğunu dile getirdi.

Filistinli Bakan, UCM Savcısı Fatou Bensouda'ya İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin açtığı ön soruşturmanın üçüncü yılında "Filistin halkına yönelik suçlara son verilmesi için yargı yetkisini gecikmeden kullanma" çağrısında bulundu.

Maliki ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki sömürgecilik faaliyetlerini giderek arttırdığına dair Bensouda'ya bir mesaj ilettiklerini aktardı. Filistin, Nisan 2014'te UCM'ye resmen üye olmuştu.

AA