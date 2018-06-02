Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613

Filistin tasarısı BM'den geçmedi

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden ve İsrail’in Filistinlilere karşı güç kullanımını kınayan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etti

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:08
Filistin tasarısı BM'den geçmedi

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden ve İsrail'in Filistinlilere karşı güç kullanımını kınayan BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Tasarıya, Rusya dahil 10 ülke destek verirken konseyin daimî üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya çekimser kaldı.

Rusya'nın BM Daimî Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimî üyesinin karşı oy kullanması nedeniyle tasarı kabul edilmedi" dedi. ABD, örgütün 5 daimî üyesinden biri olarak veto hakkına sahip. Kuveyt'in sunduğu tasarıda, Filistin-İsrail çatışmasının taraflarına güç kullanmadan kaçınma çağrısı yer alıyordu.

Aynı zamanda İsrail'in, barışçıl Filistinlilere karşı gerçek mermi dahil aşırı ve rastgele güç kullanması kınanıyordu. Belge ayrıca Gazze dahil İsrail'in işgalindeki topraklarda Filistinlilere korumanın sağlanması çağrısını içeriyordu. ABD'nin BM Daimî Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesi yaptığı konuşmada Kuveyt'in konseye getirdiği tasarıda Hamas'tan bir kez bile bahsedilmediğini bu tasarısın tek taraflı olduğunu söyledi.

Gazze'deki şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tutan ve Hamas'ın kınanması gerektiğini belirten Haley, barışı önemseyen bütün ülkelerin bu tasarıya karşı çıkması gerektiğini ifade etti. Öte yandan ABD de Hamas'ın kınanmasını isteyen karşı bir tasarıyı konseye getirdi, ama bu tasarıda Konsey tarafından reddedildi. Düzenlenen oylamada, tasarıya sadece ABD destek verdi. Rusya dahil 3 daimî üye ‘ret' oyu kullanırken, 11 ülke de çekimser kaldı. Rusya Daimî Temsilcisi Nebenzya, "Yeterli oy almadığı nedeniyle bu tasarı kabul edilmiyor" dedi.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'in hamlesi ABD'yi rahatsız etti
Çin'in hamlesi ABD'yi rahatsız etti
İranlı güçler konusunda anlaşma sağlandı
İranlı güçler konusunda anlaşma sağlandı
Trump-Kim zirvesi 12 Haziran'da
Trump-Kim zirvesi 12 Haziran'da
Kanada DTÖ'ne şikayette bulundu
Kanada DTÖ'ne şikayette bulundu
Malezya'da hatalı hava yastığı paniği
Malezya'da hatalı hava yastığı paniği
Google Pentagon'a 'ben yokum' dedi
Google Pentagon'a 'ben yokum' dedi
Le Pen partisinin ismini değiştirdi
Le Pen partisinin ismini değiştirdi
Salgın hastalıklar korkutuyor
Salgın hastalıklar korkutuyor
ABD'ye İlk misilleme Kanada ve Meksika'dan
ABD'ye İlk misilleme Kanada ve Meksika'dan
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim