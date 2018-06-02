Filistin tasarısı BM'den geçmedi

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden ve İsrail'in Filistinlilere karşı güç kullanımını kınayan BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Tasarıya, Rusya dahil 10 ülke destek verirken konseyin daimî üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya çekimser kaldı.

Rusya'nın BM Daimî Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimî üyesinin karşı oy kullanması nedeniyle tasarı kabul edilmedi" dedi. ABD, örgütün 5 daimî üyesinden biri olarak veto hakkına sahip. Kuveyt'in sunduğu tasarıda, Filistin-İsrail çatışmasının taraflarına güç kullanmadan kaçınma çağrısı yer alıyordu.

Aynı zamanda İsrail'in, barışçıl Filistinlilere karşı gerçek mermi dahil aşırı ve rastgele güç kullanması kınanıyordu. Belge ayrıca Gazze dahil İsrail'in işgalindeki topraklarda Filistinlilere korumanın sağlanması çağrısını içeriyordu. ABD'nin BM Daimî Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesi yaptığı konuşmada Kuveyt'in konseye getirdiği tasarıda Hamas'tan bir kez bile bahsedilmediğini bu tasarısın tek taraflı olduğunu söyledi.

Gazze'deki şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tutan ve Hamas'ın kınanması gerektiğini belirten Haley, barışı önemseyen bütün ülkelerin bu tasarıya karşı çıkması gerektiğini ifade etti. Öte yandan ABD de Hamas'ın kınanmasını isteyen karşı bir tasarıyı konseye getirdi, ama bu tasarıda Konsey tarafından reddedildi. Düzenlenen oylamada, tasarıya sadece ABD destek verdi. Rusya dahil 3 daimî üye ‘ret' oyu kullanırken, 11 ülke de çekimser kaldı. Rusya Daimî Temsilcisi Nebenzya, "Yeterli oy almadığı nedeniyle bu tasarı kabul edilmiyor" dedi.

DIŞ HABERLER