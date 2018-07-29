Filistinli 'cesur kız' serbest bırakıldı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail yönetimi, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi (17) ve annesini serbest bıraktı.

Temimi ve annesi Neriman, dün sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinin girişinde serbest bırakıldı. Temimi, 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.

Videoda Ahed'in yanında görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. "Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek"

Bu arada İsrail yönetiminin serbest bıraktığı Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi (17), "Filistin halkının, İsrail işgali bitinceye kadar direnişe devam edeceğini" söyledi. Serbest bırakılmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinde gazetecilere yaptığı ilk açıklamalarda Temimi, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek." dedi. İsrail işgalinin sona ereceğine inandığını dile getiren Filistinli cesur kız, "gözaltıların ise azimlerini kıramayacağını" vurguladı.

Temimi, İsrail hapishanesindeki Filistinli kadın tutukluların morallerinin çok yüksek olduğunu, onlardan mesajlar getirdiğini belirtti. Cesur kız Temimi, hapishanede kaldığı süre boyunca kendisi ve ailesine destek olan herkese teşekkür etti.

Gazze'de 2 Filistinli şehit oldu

Öte yandan Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinci yaşanırken, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin şehit olduğu bilgisi geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun hava saldırısında Gazze'nin kuzeyinde bir mezarlık yanında toplanan Filistinli grup hedef alındı.

Saldırıda ikisi de 24 yaşında olan Eymen Nafiz Rabia El Neccar ve Muhammed Mecid Cemal adlı 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi. İsrail ordu sözcülüğü yetkilileri, Gazze'deki şehit haberiyle ilgili yorumda bulanamayacaklarını kaydetti.

İsrail 4 ayda 150'den fazla Filistinliyi şehit etti

Gazze sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında biri çocuk 2 Filistinli, İsrail askerlerinin saldırısında şehit olmuştu. "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana 150'den fazla gösterici, Gazze sınırında İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu, 17 bine yakın kişi de yaralandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.