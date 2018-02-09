Filistinlilerin dünya ile iletişimi kesiliyor

Üç milyona yakın Filistinli, Batı Şeria'nın çevresine örülen "Ayrım Duvarı" nedeniyle Kudüs dahil diğer bölgelere geçemiyor.

İki milyona yakın Gazzeli ise abluka nedeniyle bırakın Filistin'in diğer bölgelerini, dünyanın hiçbir yerine seyahat edemiyor. Buralarda yaşayan Filistinliler bu duvarlar yüzünden adeta bir açık hava hapishanesinde yaşıyor.

Bölgenin kalbi niteliğindeki Kudüs şehri de tarihi hinterlandından koparılarak büyük ölçüde Filistinlilerden izole edilmiş durumda.

Duvar ve tel örgüler şeklinde yerleştirilen yapılar, Ürdün, Mısır, Suriye ve Lübnan sınırlarında da kurulu. İsrail, kendisini çevresinden ve Filistinlileri de birbirlerinden ayıran bu duvarların inşa gerekçesini "güvenlik" sözcüğüyle açıklıyor.

İsrail hükümeti Batı Şeria'nın çevresine Ayrım Duvarı'nı inşa ederken uluslararası toplum tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı, ancak geri adım atmadı.

İsrail bugüne dek işgal ettiklerinin dışında söz konusu duvar güzergâhında Filistin topraklarının yüzde 10'una daha el koyuyor ve işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ü Filistin'den koparıyor.

Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ne konulan tel örgüler de işgal edilen topraklar üzerine konulmuş durumda. Lübnan, İsrail'in yerleştirdiği tel örgülerin şu anki haliyle birçok hakkı ihlal ettiğini savunuyor.

İsrail ile Batı Şeria arasındaki sınır hattı yaklaşık 330 kilometre uzunluğunda. İsrail'in Gazze ile sınır boyu 59 kilometre, Ürdün ile 307 kilometre, Mısır'la 208 kilometre, Lübnan'la 81 kilometre ve Suriye ile 83 kilometreyi buluyor.

Duvarların yüzde 65'i tamamlandı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre 2017'de 460 kilometreyle duvarın yüzde 65'i tamamlandı. Belirli mesafelerde beton bloklar arasına yerleştirilen gözetleme kulelerinin bulunduğu duvar 7 ila 8 metre yüksekliğe sahip.

Maliyeti 1 milyar 370 milyon dolar olan duvarda 81 ayrı giriş kapısının olduğu belirtiliyor. Bu kapılardan 63'ünün ancak özel izinlerle zeytin toplama mevsiminde geçişler için açılmasına izin veriliyor.

Duvarla ayrıca Batı Şeria üzerine kurulan gayrimeşru 150 Yahudi yerleşim merkezinin 65'i İsrail tarafında bırakıldı. OCHA'nın raporlarında, inşa edilen duvar ile kapılar arasında birçok zorluk yaşandığı ifade edilirken, 13 ayrı geçiş noktasından sonra Filistinlilerin giriş çıkışına izin verilmesi bölge insanının yaşadığı sıkıntıları anlamak için yeterli.

AA