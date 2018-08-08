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Financial Times'dan maksatlı analiz

İngiliz finans gazetesi Financial Times, Şirketler ve Piyasalar ekinde Türkiye ekonomisinin durumunu analiz ederek, "yükselen enflasyonu kontrol altına alma konusundaki siyasi irade eksikliğinin kaygıları artırdığı" iddiasında bulundu

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:43
Financial Times'dan maksatlı analiz

İngiliz finans gazetesi Financial Times, Şirketler ve Piyasalar ekinde Türkiye ekonomisinin durumunu analiz ederek, "yükselen enflasyonu kontrol altına alma konusundaki siyasi irade eksikliğinin kaygıları artırdığı" iddiasında bulundu.

"Yatırımcılar Erdoğan'ı cezalandırırken, Lira Türkiye'deki krizin keskin ucunda" başlıklı yazıda TL'nin pazartesi günü yüzde 6 değer kaybettiği ve Merkez Bankası'nın değer kaybını durdurmayı başaramadığı belirtildi.

Yazıda şu görüşler savunuldu: "Damadı Berat Albayrak'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirmesi, Erdoğan'ın ekonomide denetimini artırması olarak yorumlandı. TL'deki değer kaybı Dolar ve Euro cinsinden borçlu Türk şirketlerinin borçlarını çevirmelerini zorlaştırdı. HSBC'ye göre ülkenin bankaları ve şirketleri, Mayıs 2019'a dek 70 milyar dolar civarında borç ödemesi yapmak zorunda.

Bu yıl Borsa İstanbul'un Bankalar Endeksi'nde yüzde 33'lük düşüş oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu'na göre Türk hisse senetlerinin net alıcısı yabancı yatırımcılar olurken, bu yılın ilk çeyreğinde borsada işlem gören şirketlerden 771 milyon dolar çektiler. 

Lira, uzun süredir Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 6'sına denk gelen cari açığının finanse edilmesi ihtiyacı yüzünden tehditlere açıktı. Ancak ABD'li bir papapzın casusluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınması nedeniyle ABD'yle ilişkilerdeki gerilim baskıyı artırdı." EKONOMİ SERVİSİ
 

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