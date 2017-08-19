Finlandiya’daki saldırıda terör bağlantısı

Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada "Gece elde edilen bilgiler ışığında Turku'daki bıçaklı saldırı terör amaçlı cinayetler kapsamında inceleniyor" ifadesine yer verildi. Polis saldırının failinin 18 yaşındaki bir Fas vatandaşı olduğunu açıkladı. Turku kentindeki saldırının faili cuma günü iki kişiyi bıçaklayarak öldürmüş, sekiz kişiyi de yaralamıştı. Finlandiya polisi saldırganı bacaklarından vurarak durdurabilmiş ve gözaltına almıştı. Saldırgan daha sonra hastanede tedavi altına alınmıştı. Finlandiya polisi cuma gecesi Turku kentinde bir eve baskın düzenlemiş ve beş kişiyi daha gözaltına almıştı. Soruşturmanın yetkililerinden Markus Laine, gözaltına alınan şahısların saldırganla irtibatlarının olduğunu kabul ettiklerini kaydetti. Söz konusu kişilerin saldırıyla bağlantılarının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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