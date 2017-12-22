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Fırat Kalkanı bölgesinde hayat normale dönüyor

Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terörden temizlenen Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab, Çobanbey ve Cerablus hattında hayat normale dönüyor.

22 Aralık 2017 Cuma 14:11
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Fırat Kalkanı bölgesinde hayat normale dönüyor

Ülkedeki iç savaşın yanı sıra terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD'nin baskıları sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terörden temizlenmesinin ardından eski günlerine geri dönüyor.

 Türkiye'nin danışmanlık desteği verdiği yerel polis birliğiyle güvenliğin sağlandığı bölgede, bir yandan terör örgütlerinin bölgede neden olduğu tahribatlar onarılırken diğer yandan eğitim, sağlık ve barınma gibi birçok alanda düzenli hizmetler veriliyor.

Türkiye'nin desteğiyle özellikle eğitim ve sağlık alanında ciddi adımların atıldığı bölgede, birlerce çocuk okul sıralarına döndü.

Bölgede kurulan iki hastane ve sağlık ocakları da hastalara kesintisiz hizmet sunuyor. Faaliyete başlayan iş yerleri sayısı ise her geçen gün artıyor.

AA

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Fırat Kalkanı
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