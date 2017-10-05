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FKÖ'den ABD ve İsrail'e çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD ve İsrail'den, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletini tanımasını talep etti.

05 Ekim 2017 Perşembe 17:28
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FKÖ'den ABD ve İsrail'e çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'deki bazı siyasi çevrelerin, kurulması planlanan Filistin hükümetinden İsrail'i tanımasını istemesini kınadı.

Filistin hükümetinden önce İsrail ve ABD'nin başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletini tanımasını talep eden Ureykat, "Nihai anlaşmaya varmanın tek yolu bu. Bu şekilde İsrail, Filistin devleti ile yan yana barış ve güvenlik için yaşar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca ABD ve İsrail'e "İsrail'de hiçbir Filistin kurumunun tanınmadığına dair yalan haberler yayarak uluslararası toplumu aldatma ve gerçekleri çarpıtma çabalarına katılmama" çağrısında bulunan Ureykat, FKÖ'nün 29 yıldır İsrail tarafından tanındığını hatırlattı.

Ureykat, "Bu tür haberler, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması konusunda ana taraf konumundaki Filistin'in, ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için sarf ettiği çabaların başarısızlığa uğramasına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.
AA

Anahtar Kelimeler:
FKÖABDİsrailDevleti
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