Flaş açıklama! Türkmenleri öldürenler...

Başkan Zamili, şunları söyledi: "Kerkük'te daha önce de (16 Ekim öncesi) belirli bir taraftan Arap ve Türkmenlere suikast girişimleri, dışlanma ve saygısızlık vardı" dedi.

Kerkük'te çok sayıda Türkmen'in saldırıya kurban gittiğini ve kaçırıldığını söyleyen Hakim Zamili, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı, bununla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Türkmenleri öldürenlerin ve kentteki güvenliği bozan çetelerin tüm isim ve diğer bilgileriyle nerede kaldıklarına dair malumatlar elimizde ve komutanlıkta da bulunuyor. Güvenliği sağlayana kadar bu incelemeler ve onlara karşı operasyonlar devam edecek" diye konuştu.

Zamili, Kerkük'te güvenliği bozanların kimliklerine dair ise şunları söyledi: "Kerkük'te güvenliği bozmak isteyenler, DEAŞ sonrası yeni isimlerle ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Bunlar, Beyaz Bayraklılar, Ensaru'l İslam, devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in Yardımcısı İzzet Duri tarafından kurulan Nakşibendi Hareketi ve Baas kalıntıları gibi gruplar. Ancak bölgelerdeki halk bunları kabul etmiyor."

AA