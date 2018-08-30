Flaş gelişme! ABD'den Şam'a 3 şart

Görüşmede CIA heyetinin ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için 3 şart öne sürdüğü iddia edildi.

Habere göre görüşmeyi Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri kolaylaştırdı. Görüşmede CIA heyetinin Suriye heyetinden "Suriye'deki İran askerlerinin tamamen çekilmesini, ABD şirketlerinin Suriye'deki petrol payını güvence altına almasını ve Şam'ın yabancı savaşçılarla ilgili istihbarat paylaşımında bulunmasını" talep ettiği öne sürüldü.

Buna karşılık ABD de Kürtlerin yoğunlukta bulunduğu kuzeyden Amerikan askerlerini geri çekmeyi teklif etti.

DIŞ HABERLER