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Flaş gelişme... Suriye ordusuna katılıyorlar

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, Dera bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların komutanlarının büyük bir kısmının direnişlerini sonlandırarak hükümet ordusu tarafına geçtiğini belirtti

08 Temmuz 2018 Pazar 13:49
Flaş gelişme... Suriye ordusuna katılıyorlar

Tsigankov, dünkü basın brifinginde, "Hükümet güçleri ve silahlı muhalefet temsilcileri arasındaki silahlı çatışmayı çözme sürecinin sonuna gelindi. Dera bölgesindeki yasadışı silahlı oluşumlarının komutanlarının büyük bir kısmı, silahlı direnişi sonlandırma ve Suriye hükümeti tarafına geçme kararı aldı" ifadelerine yer verdi.

Tsigankov, "Varılan anlaşmaya uygun olarak yasadışı silahlı oluşumlar, 2 tank ve 1 zırhlı piyade aracı dahil çok sayıda silah ve mühimmat teslim etti" dedi.

Daha önce Dera'daki silahlı oluşumların liderlerinin silahlı faaliyete son vermeyi kabul ettiği bildirilmişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 09.07.2018 03:03
Anahtar Kelimeler:
Suriye OrdusuDeraTeröristRusyaSuriye
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