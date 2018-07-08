Flaş gelişme... Suriye ordusuna katılıyorlar

Tsigankov, dünkü basın brifinginde, "Hükümet güçleri ve silahlı muhalefet temsilcileri arasındaki silahlı çatışmayı çözme sürecinin sonuna gelindi. Dera bölgesindeki yasadışı silahlı oluşumlarının komutanlarının büyük bir kısmı, silahlı direnişi sonlandırma ve Suriye hükümeti tarafına geçme kararı aldı" ifadelerine yer verdi.

Tsigankov, "Varılan anlaşmaya uygun olarak yasadışı silahlı oluşumlar, 2 tank ve 1 zırhlı piyade aracı dahil çok sayıda silah ve mühimmat teslim etti" dedi.

Daha önce Dera'daki silahlı oluşumların liderlerinin silahlı faaliyete son vermeyi kabul ettiği bildirilmişti.

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