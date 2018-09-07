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Floransa sokaklarında yemek yemek yasaklandı

İtalya'nın Floransa kentinde turistlerin sokaklarda oturarak yemek yemesi yasaklandı. Yasağa uymayanlara 500 Euro'ya kadar ceza verilecek

07 Eylül 2018 Cuma 15:10
Floransa sokaklarında yemek yemek yasaklandı

Yasak sokakta yürürken yemek yemeyi kapsamıyor. Ülkenin en fazla turist çeken kentlerinden biri olan Floransa'da işyerlerinin camlarına asılan posterlerle duyurulan yasak kararında "Kaldırımlarda, yollarda, iş yerleri ve evlerinin önünde durarak ya da oturarak, her türlü yemek yemek yasaktır. Kentin sakinlerine, esnafına ve çalışanlarına saygı gösterin" deniyor. En az dört ay yürürlükte olacak yasak kentin dört işlek caddesini kapsıyor.

Yasak öğlen 12.00 ile 15.00 ve akşam 18.00 ile 22.00 saatlerinde geçerli olacak. Kentin Belediye Başkanı Dario Nardella İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine "Yasak genel anlamda turizmi değil, sokakları kamp yerine çeviren eğitimsiz turistleri hedef alıyor.

Turistler kapı eşiklerinde yemek yedikleri için insanlar evlerine giremiyor" dedi. Karar, bir esnafın, dükkanın önünde yemek yiyen İspanyol turistleri uyardıktan sonra dövülmesinin ardından alındı. Birçok Floransa sakini, turistlerin çöplerini sokaklara atmasından şikayetçi.
DIŞ HABERLER

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