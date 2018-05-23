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Fransa, ABD'ye isyan bayrağını çekti

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin İran ile iş yapan Fransız şirketlerine yaptıırm uygulama kararını eleştirerek, "Bu kabul edilemez. Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı kararlı bir duruşu olmalı ve bu var" dedi

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:53
Fransa, ABD'ye isyan bayrağını çekti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, son dönemde İran ve Suriye ile ilgili sorunların iç içe geçmeye başladığına dikkati çekerek, bölgede savaş riski olduğu uyarısında bulundu. Le Drian, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yeni yaptırımlar uygulama kararını değerlendiren Le Drian, ABD'nin Fransız şirketlerini "Siz ABD şirketi olmayan ve İran'da faaliyet gösteren bir şirketsiniz. Fakat biz sizin, Amerikan şirketi olmasanız da İran ile iş yapmanızı istemiyoruz çünkü dolar ile ticaret yapıyorsunuz" şeklinde tehdit ettiğine işaret ederek, "Bu kabul edilemez. Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı kararlı bir duruşu olmalı ve bu var" dedi.

Gerilim tırmanıyor

"ABD ile İran arasında son dönemde gerilim arttı. Ortadoğu'da ciddi bir savaş riski var mı?" sorusuna da Le Drian, "Evet" yanıtını verdi. Fransız Bakan, dünya kamuoyunun bölgede gerilimin yükselişine şahitlik ettiğini belirterek, birkaç haftadır İran ve Suriye ile ilgili sorunların iç içe geçmeye başladığını ve bölgede savaş riski olduğunu söyledi. Le Drian, buna örnek olarak da Suriye'de konuşlu İran silahlarının İsrail'e karşı kullanıldığı ve İsrail'in de karşılık verdiğini kaydetti.

Dünyada gittikçe çoğalan krizler konusunda endişelerini dile getiren Le Drian, bunların Transatlantik, Ortadoğu ve AB'deki krizler olduğunu açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi'nin, Suriye'deki tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi yönünde bir çağrı yaptığının anımsatılması üzerine Le Drian, "Suriye'de çok sayıda yabancı asker var. Koalisyon güçleri, ABD'li, Türk, Rus ve İranlı askerler. Çok az Fransız askeri var" ifadelerini kullanarak, bunun ülkede barış sürecini başlatma anlamına geleceğini fakat bu sürecin bugün itibarıyla tıkalı olduğunu kaydetti.

Le Drian ayrıca Suriye'deki krizin sonlandırılması için masada sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifinin bulunduğunu iddia ederek, bunun da Rusya ve uluslararası koalisyon yanlılarının bir masa etrafında birleşerek krizden çıkış yollarının aranması ve bu amaçla bir ajanda hazırlanması olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
FransaABD
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