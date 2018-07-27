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Fransa, ABD'yle ticaret anlaşmasına soğuk

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasındaki görüşmeyi "yararlı" bulduğunu, ancak Brüksel ile Washington arasında, "büyük bir ticaret anlaşmasının taraftarı olmadığını" söyledi

27 Temmuz 2018 Cuma 18:05
Fransa, ABD'yle ticaret anlaşmasına soğuk

Fransız lider, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Trump ve Juncker'in 25 Temmuz'da Washington'da bir araya geldiğini hatırlatan Macron, "Avrupa ve Fransa hiçbir zaman bir ticaret savaşı istemedi ve dolayısıyla dün yapılan görüşmeleri, gereksiz bir gerginliğin düşürülmesine yardımcı olduğu ve meseleyi yatıştırdığı için yararlı buluyorum" dedi.

Ancak iyi bir ticaret tartışmasının dengeli, karşılıklı bir temelde ve tehdidin bulunmadığı ortamda gerçekleştirilebileceğini kaydeden Macron, "Bu çerçevede, açıklığa kavuşturacağımız birçok soru ve endişe var" değerlendirmesinde bulundu. İki yıl önce durdurulan Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması'na atıfta bulunan Macron, "Mevcut durum buna izin vermediği için TTIP gibi bir bir ticaret anlaşmasının başlatılması taraftarı değilim" ifadesini kullandı.

"Çelik ve alüminyum ürünlerine yasa dışı vergiler getiren ABD'den gerilimi düşürecek adımlar beklediğini" kaydeden Macron, "Bu, daha somut bir yol belirlemek için ticarette bir başlangıç teşkil edecektir" diye konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez de yeni bir ticaret savaşı istemediklerini ve AB'nin ortak tarım politikasını savunmada kararlı olduğunu belirtti. ABD ve AB arasında ek vergiler nedeniyle aylardır süren gerginlik, Trump ve Juncker görüşmesinin ardından Washington'un geri adım atmasıyla düşmeye başlamıştı.
DIŞ HABERLER

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