Fransa'da 3 Türk yanarak öldü

Türkiye'nin Strasbourg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktarak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner de ölen 5 kişiden 4'ünün çocuk olduğunu ve kriz masası oluşturulduğunu açıkladı. Yaralıların, şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi. Mulhouse'da 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti. DIŞ HABERLER