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Fransa'da 3 Türk yanarak öldü

Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:26
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Fransa'da 3 Türk yanarak öldü

Türkiye'nin Strasbourg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktarak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner de ölen 5 kişiden 4'ünün çocuk olduğunu ve kriz masası oluşturulduğunu açıkladı. Yaralıların, şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi. Mulhouse'da 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti. DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 02.10.2017 17:31
Anahtar Kelimeler:
TürkİsviçreSinirMulhouseMahalleGeceYaralı
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