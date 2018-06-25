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Fransa'da Müslümanlar hedefte

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığındaki aşırı sağcı 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti

25 Haziran 2018 Pazartesi 16:43
Fransa'da Müslümanlar hedefte

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI'nin çalışması sonucu gözaltına alınan kişilerin üzerinde silahların bulunduğu kaydedildi. Başkent Paris'te, yaklaşık 10 gün önce, istihbarat ekiplerince terör örgütü DEAŞ adına terör saldırısı hazırlığında bulunan 21 ve 22 yaşlarında iki kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Mart ayında Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada 2015 yılından bu yana 51 terör saldırısının önlendiğini bildirmişti. Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.
AA

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