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Fransa'da protesto hayatı felç etti

Fransa'da Çalışma Yasası Reformu'nu protesto eden kamyon şoförleri, "salyangoz operasyonu" adı verdikleri eylemle de otoyollarda yavaş seyrederek trafiğe neden oldu

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:07
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Fransa'da protesto hayatı felç etti

Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) ve Çalışanların Gücü Konfederasyonunun (FO) çağrısıyla yapılan eylemde, kamyon şoförleri ülkenin bazı önemli şehirlerinde yolları bloke etti. Ülkedeki 8 petrol deposunun önünü kapatarak depolardan çıkışa izin vermeyen kamyon şoförleri, "salyangoz operasyonu" adını verdikleri eylemle de otoyollarda yavaş seyrederek trafiğe neden oldu.

Daha çok ülkenin kuzeydeki şehirlerinde yoğunlaşan blokajlardan Paris de etkilendi. Paris'te Port de Gennevilliers'deki blokaj nedeniyle trafik yoğunlaştı. Kamyon şoförleri Fransa'nın Belçika'ya geçiş yolu olan A22 otoyolunun bir bölümünü de kapatarak yolda uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı. Macron'un ülkede yüzde 9,5 oranındaki işsizliğe çare bulacağını belirterek ortaya attığı en önemli seçim vaadi olan düzenleme, işverenlerin, işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine ve herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmaksızın çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğü elde etmesine imkan tanıyan düzenlemeler içeriyor. Tasarıda, 50'den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarılmalarda itiraz süresinin bir yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
FransaReformSalyangozTrafik
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