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Fransa'dan çarpıcı ABD yorumu

Fransa Maliye Bakanı Le Maire, "ABD'nin dünyanın ekonomi polisi olmasına izin vermeyeceklerini" söyledi. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Schweitzer ise "Önce Amerika" politikasının giderek "Yalnız Amerika" haline geldiğini belirtti

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:16
Fransa'dan çarpıcı ABD yorumu

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, AB'nin ABD'ye karşı tutumunu sertleştirmesi gerektiğini söyledi. Le Maire, Fransa'nın İran'la ticaret yaptığı için ABD yaptırımlarıyla karşılaşabilecek Avrupa merkezli şirketlerin zararının AB tarafından karşılanmasını değerlendirdiğini aktardı. Avrupa Komisyonu, 1996 yılında kabul edilenBlocking Statute (Engelleme Mevzuatı) adlı yasayı Cuma günü yeniden etkin hale getirmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "AB Komisyonu olarak Avrupalı firmaları korumak görevimiz" demişti. Sözkonusu yasaya atıfta bulunan Le Maire, AB'nin Avrupalı şirketleri ABD yaptırımları karşısında korumak için müdahalede bulunabileceğini söyledi. Le Maire, "ABD'nin dünyanın ekonomi polisi olmasına izin mi vereceğiz? Cevap hayır" şeklinde konuştu.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer de RedaktionsNetzwerk Deutschland'a sözkonusu Engelleme Mevzuatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak Trump'a karşı daha sert bir tutum benimseme çağrısında bulundu. Schweitzer, Trump'ın "Önce Amerika" (America First) politikasının giderek daha fazla "Yalnız Amerika" anlamına geldiğine vurgu yaptı.

ABD'nin onlarca yıldır serbest ve adil dünya ticaretinin yalnızca uluslararası geçerliliğe sahip kurallar temelinde gelişmesi noktasında bir garantör olduğunu söyleyen Schweitzer, "Belli ki bu artık böyle değil" dedi.AB'nin yerel işletmelerin çıkarları noktasında da "doğru sonucu çıkarması" gerektiğini söyleyen Schweitzer, "şu zorlu anlaşmazlıklar döneminde diyaloğu sürdürmenin" önemini vurguladı.

Schweitzer, "Ancak yeni dayatmalara otomatik olarak tavizlerle tepki verdiğimiz takdirde yanlış yönde hareket etmiş oluruz" şeklinde konuştu.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 21.05.2018 17:34
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