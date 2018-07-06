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Fransa diken üstünde

Fransa'nın Nantes kentinde Salı günü polisin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki göçmen kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayan gösteriler ve sokak çatışmaları devam ediyor

06 Temmuz 2018 Cuma 17:11
Fransa diken üstünde

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Nantes kentindeki birçok mahallesinde Perşembe gecesi devam eden gösterilerde Nantes Belediye Başkanı Johanna Rolland'ın aracı başta olmak üzere 50'ye yakın araç yakıldı. Bottiere mahallesinde ise Leonard De Vinci Lisesi ateşe verildi. Gösterilerde biri 14 yaşında olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Nantes Savcılığı, Salı günü Ebubekir Fofana isimli genci aracının içinde olduğu sırada ateş ederek öldüren polis memurunun öğlen saatlerinde gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve tüm ihtimallerin değerlendirildiği bilgisini paylaşmıştı.

Fofana'nın ailesi ve yakınlarının çağrısıyla olayın gerçekleştiği şehrin Breil Mahallesi'nde Perşembe akşamı yaklaşık bin kişinin katıldığı sessiz yürüyüş düzenlenmişti. Protesto gösterilerinde daha önce de çok sayıda araç ve resmi bina ateşe verilmiş 11 kişi gözaltına alınmıştı.
AA

Son Güncelleme: 06.07.2018 17:56
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