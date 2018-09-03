Fransa: Esad savaşı kazandı

Radyo istasyonu France-Inter'e konuşan Le Drian, Suriye'ye kalıcı barışın ancak uluslararası toplumun aracılık sağladığı bir siyasi süreçle elde edilebileceğini vurguladı.

İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde Batılı güçlerin karşılık vereceğini ifade eden Le Drian, Suriye'deki silahlı muhaliflerin elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'de kimyasal silah kullanılması halinde Batılı güçlerin buna karşılık vereceğini ifade etti.

İdlib'de yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı tahmin ediliyor ve Birleşmiş Milletler geniş kapsamlı bir askeri harekât durumunda 1 milyona yakın sivilin Türkiye'ye kaçmaya çalışabileceği uyarısını yapıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı, bu ay New York'ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İdlib konusunu gündemde tutacaklarını ifade etti ve Rusya'nın yanı sıra Türkiye ve İran'la da diplomatik temas trafiğini sürdüreceklerini belirtti.

HABER MERKEZİ