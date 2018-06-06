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Fransa ikili oynuyor

İran'daki yatırımlarından dolayı ABD ile ayrı düşen Fransa'nın, İran'ı uyarması ve İsrail için ise "İsrail'e büyük bağlılığımız var" açıklaması yapması Fransa'nın ikili oynadığı yorumlarına yol açtı

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:28
Fransa ikili oynuyor

İran'ın nükleer anlaşmanın çökmesi durumunda uranyum zenginleştirmeyi planladığını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirmesini yorumlayan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, bu adımın 'İran'ı kırmızı çizgiye' yaklaştırdığını söyledi.

Ancak Le Drian Tahran'ın bu adımının anlaşmanın sınırları içinde yer aldığını vurguladı. Söz konusu adımın 'hoş karşılanmadığını' söyleyen Le Drian ancak Tahran'ın planının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın (Ortak Kapsamlı Eylem Planı-JCPOA) hükümlerini ihlal etmediğini söyledi. Le Drian "Bence bu inisiyatif hoş karşılanmadı, bu Tahran'ın rahatsızlığını gösteriyor. 'Kırmızı çizgiye' yaklaşmak her zaman tehlikelidir. Ancak şimdilik uranyum zenginleştirme kapsitasini arttırmak için alınan bu inisiyatif tamamen Viyana anlaşmasının sınırları içerisinde kalıyor.

Açıklananlar tamamen anlaşmanın çerçevesi içinde" ifadelerini kullandı. Fransız bakan ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası diğer imzacıların anlaşmayı kurtarma planlarının değişmediğini de vurguladı. Öte yandan  Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın  'İsrail'e büyük bağlılığımız var' demesi dikkat çekti. DIŞ HABERLER
 

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Fransa
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