Fransa İran üzerinden ikili oynuyor

İran'ın nükleer anlaşmanın çökmesi durumunda uranyum zenginleştirmeyi planladığını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirmesini yorumlayan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, bu adımın 'İran'ı kırmızı çizgiye' yaklaştırdığını söyledi.

Ancak Le Drian Tahran'ın bu adımının anlaşmanın sınırları içinde yer aldığını vurguladı. Söz konusu adımın 'hoş karşılanmadığını' söyleyen Le Drian ancak Tahran'ın planının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın (Ortak Kapsamlı Eylem Planı-JCPOA) hükümlerini ihlal etmediğini söyledi. Le Drian "Bence bu inisiyatif hoş karşılanmadı, bu Tahran'ın rahatsızlığını gösteriyor.

'Kırmızı çizgiye' yaklaşmak her zaman tehlikelidir. Ancak şimdilik uranyum zenginleştirme kapsitasini arttırmak için alınan bu inisiyatif tamamen Viyana anlaşmasının sınırları içerisinde kalıyor.

Açıklananlar tamamen anlaşmanın çerçevesi içinde" ifadelerini kullandı. Fransız bakan ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası diğer imzacıların anlaşmayı kurtarma planlarının değişmediğini de vurguladı. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın 'İsrail'e büyük bağlılığımız var' demesi dikkat çekti.

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