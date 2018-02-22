Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116841
ALTIN
161.923
DOLAR
3.7823
STERLİN
5.2767
EURO
4.6622

Fransa'nın 'hava'sı bozuldu

Fransız havayolu şirketi Air France çalışanlarının başlattıkları grev nedeniyle şirketin Fransa çıkışlı uluslararası uzun mesafe uçuşlarının yarısının iptal edildiği bildirildi.

22 Şubat 2018 Perşembe 15:07
Fransa'nın 'hava'sı bozuldu

Air France çalışanlarının temsil edildiği 10 ayrı sendika tarafından yapılan açıklamada, şirketin durumuna işaret edilerek grev kararı alındığı kaydedildi. Açıklamada, şirketin çalışanlara sunduğu çalışma şartlarını protesto etmek için ve ücretlere yüzde 6 zam yapılması talebiyle greve gidildiği belirtildi.

Son 8 yılda Air France bünyesinde çalışan 15 bin kişinin işine son verildiği hatırlatılan açıklamada, şirketin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazın çalışma şartlarının kötüleşmesine gerekçe gösterildiği ve "artık bu durumun dayanılamaz bir hal aldığı" vurgulandı.

Air France Pilotları Sendikası (SPAF) da şirkete bağlı pilotlar, uçuş ekipleri ve yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu tüm sendikaların, Air France'ın 2017 mali rakamlarının görüşüleceği Merkez Komitesi toplantısını protesto etmek için Roissy'de bulunan genel merkez binası önünde eylem yapacağını duyurdu.

Air France yönetimi ise katılımın yüksek olduğu grev nedeniyle Fransa çıkışlı uluslararası uzun mesafe uçuşların yüzde 50'sinin iptal edildiğini açıkladı. Şirket, ülke içi uçuşların da önemli bir bölümünün gerçekleşemeyeceğini bildirdi.

France Info televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Air France Genel Müdürü Franck Terner, çalışanların yüzde 6 oranında zam talebinin karşılanmasının imkansız olduğunu savunarak, "Air France'ın bunu karşılayacak imkanı yok." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 23.02.2018 02:25
Anahtar Kelimeler:
GrevFransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'dan tatbikatlı mesaj
Almanya'dan tatbikatlı mesaj
Netanyahu'dan IŞİD iddiası
Netanyahu'dan IŞİD iddiası
Hırvatistan'ın nüfusu eriyor
Hırvatistan'ın nüfusu eriyor
Venezuela'da Sular Durulmuyor
Venezuela'da Sular Durulmuyor
Lavrov'dan ABD'ye uyarı
Lavrov'dan ABD'ye uyarı
AB liderleri bugün toplanıyor
AB liderleri bugün toplanıyor
Avrupa 671 milyon turist ağırladı
Avrupa 671 milyon turist ağırladı
ABD'den rekor savaş bütçesi
ABD'den rekor savaş bütçesi
Hollanda FETÖ'cü yuvası oldu
Hollanda FETÖ'cü yuvası oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim