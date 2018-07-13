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Fransa'ya ABD'den red

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e mektup yazıp İran'da yasal iş faaliyetleri yürüten Avrupalı şirketlere yaptırımlardan muafiyet talep ettiğini belirten Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "ABD'nin cevabı yeni geldi ve olumsuz oldu" dedi

13 Temmuz 2018 Cuma 13:01
Fransa'ya ABD'den red

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e mektup yazıp İran'da yasal iş faaliyetleri yürüten Avrupalı şirketlere yaptırımlardan muafiyet talep ettiğini belirten Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "ABD'nin cevabı yeni geldi ve olumsuz oldu" dedi. İran'la nükleer anlaşmadan çekilip Tahran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe sokan ve daha da ağırlarını hazırlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la iş yapan herkesi yaptırım kapsamına almakla tehdit ediyor. Anlaşmaya taraf kalan AB'nin şirketlerine İran'la iş yapma ayrıcalığı tanınmasını talep ettiğini belirten Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Washington tarafından nasıl reddedildiğini açıkladı.

Le Figaro gazetesine konuşan Le Maire "Bu bahar ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e mektup yazıp İran'da yasal iş faaliyetleri yürüten Avrupalı şirketlere ayrıcalık tanımasını, yaptırımlardan muafiyet vermesini istedim. ABD'nin cevabı yeni geldi ve olumsuz oldu" dedi. AB'nin ticari egemenliğini garanti altına almak için acil önlemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Fransız bakan, "Avrupa'nın ABD'nin kendi yasal sınırlarının dışına taşan yaptırımlarına direnebilmesini sağlayacak etkin enstrümanlara ve özerk mali ağlara ihtiyacı var" diye konuştu.

ABD'nin gümrük duvarlarını yükseltmesi karşısında AB'nin ne yapması gerektiği sorusu üzerine Le Maire, ticaret savaşlarını Trump'ın başlattığını, AB'nin kararlı ve orantılı misillemesinin en doğru karşılık olacağını söyleydi. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
FransaRedABD
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