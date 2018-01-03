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FT: ABD'nin protestolara desteği yanlış

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, gazetenin resmi görüşünü yansıtan editoryal yazısında, İran'da değişim umudunu hâlâ en iyi Ruhani'nin temsil ettiğini, ABD ve İsrail'in protestolara yönelik tutumunun şahin kanada yarayacağını belirtti. Tahran'a protestocuları dinleme çağrısı yapan gazete, Avrupa Birliği'ne de ABD'nin yanında durmama çağrısında bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:54
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FT: ABD'nin protestolara desteği yanlış

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, dış güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasının 'akılsızca bir tutum olduğunu' belirterek, şunları yazdı: "Ruhani arada sıkışmış durumda. Bir taraftan kendi rejimindeki şahinler, diğer tarafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından zayıflatılıyor. İran'a düşmanlığını gizlemeyen Trump, Twitter'da protestolara destek mesajları paylaştı. Bazı İsrailli siyasetçiler de destek açıklaması yaptı. Bu, akılsızcaydı. Dışarıdakilerin işlere karışması, sertlik yanlılarına baskı için muhteşem bir fırsat veriyor. Bu da Ruhani'yi daha fazla yıpratacaktır. Ruhani, mevcut sistem içinde hala değişim için en iyi umudu temsil ediyor. Ancak, ortadaki dışa vurulmuş öfkenin gücü, hükümet için bir sinyal olmalı ve hükümet halkın meşru şikâyetlerine daha fazla yanıt vermeli. İranlılar sonuç görmek istiyor. AB, ABD'nin saldırganlığından etkilenmemeli. Cevap, Washington'daki birçoklarının yapmak istediği gibi, rejimi daha fazla sıkıştırmak olmamalı. Bağlantılı kalmak ve kademeli değişimi cesaretlendirmek daha akıllıca olacaktır."

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 04.01.2018 03:57
Anahtar Kelimeler:
TahranİsrailABDİranİngiliz Financial Times
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