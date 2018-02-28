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Gani'den Taliban önerisi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ülkede 16 yılı aşkın devam eden çatışmaları sonlandırmak amacıyla yapılması planlanan barış müzakerelerinin önünü açmak için Taliban'ı meşru siyasi grup olarak tanıma önerisi yaptı

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:25
Gani'den Taliban önerisi

Gani 'Hükümet Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri öneriyor" dedi. Afganistan Devlet Başkanı öneriyi başkent Kabil'de Taliban ile barış görüşmelerini yeniden başlatmaya ve bölge ülkeleri ile terörle mücadelede iş birliğine odaklanan '2. Kabil Süreci' adlı uluslararası konferansta yaptı.

Gani'nin önerisinden önce hem Batı destekli Afganistan hükümetinden hem de Taliban'dan diyalog kurulmasına ilişkin istekli açıklamalar geliyordu. 25 ülkeden yetkililerin ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Gani "Hükümet Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri öneriyor" dedi. Ateşkes ve tutukluların serbest bırakılmasını öneren Gani Taliban ile anlaşma kapsamında Anayasa'nın yeniden gözden geçirilmesini kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Afganistan hükümetinin, barış sürecine katılmak isteyen Taliban mensuplarına gerekli kolaylığı ve güvenliği sağlayacağını söyleyen Gani, "Barış görüşmelerinde Taliban'ın görüşlerini dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.
DIŞ HABERLER

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