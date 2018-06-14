Gaz savaşında TANAP hamlesi

Doğalgazda Avrupa pazarı için süren mücadeleyi inceleyen gazete yazarı Aleksandr Grişin, “12 Haziran’da TANAP’ın açılması, Karadeniz’in altından kendi gazını Avrupa’ya taşımakta olan Rusya’ya vurulan karşı darbe” diye yazdı.

Yazıda, Rus gazının Avrupa’ya girişini, özellikle de Almanya’ya Kuzey Akım-2 boru hattının uzanmasını engellemeye çalışan ABD lobisi açısından, TANAP’ın açılmasının “büyük gaz savaşında skoru 1-1’e getirmek anlamı taşıdığı” vurgusu yapıldı.

Devamında, “Ancak her şey o kadar basit değil. TANAP tam kapasite çalışmaya, Gazprom’un Türk Akımı boru hattı açıldıktan sonra başlayabilecek. Ve TANAP’ın aksine, Rus projesinin boru hattını dolduracak gazı var” denilerek, TANAP ile ilgili “kuşku” dile getirildi.

Gazetedeki yazıda, dünya pazarının en gözde müşterisinin Avrupa olduğuna vurgu yapılarak, “Gaz savaşı tüm cephelerde devam ediyor. Bu bir abartı değil” denildi.

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