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Gazze'de hastaneler kapatılıyor

Bölgedeki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle hizmet veremeyecek duruma gelen Beyt Hanun Hastanesi'ndeki son 5 hasta da yataklarını terk etmek zorunda kaldı.

30 Ocak 2018 Salı 16:23
Gazze'de hastaneler kapatılıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de elektrik krizi nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan Durra Hastanesi'nde tedavisi süren Filistinli bir çocuğun, "Hastanelerin kapanmasını istemiyorum, çünkü tedavi olmak istiyorum." şeklindeki feryadı Gazze'deki insani krizde gelinen noktanın vahametini ortaya koyuyor.

 Sadece Durra Hastanesi değil Gazze'deki bütün hastaneler aynı durumda. Bölgedeki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle hizmet veremeyecek duruma gelen Beyt Hanun Hastanesi'ndeki son 5 hasta da yataklarını terk etmek zorunda kaldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, jeneratörlere sağlanan yakıtın bitmesi ve alternatif enerji kaynaklarının yokluğu nedeniyle Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet veremeyeceğini duyurdu.

Bakanlık verilerine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanede iç hastalıklar, pediatri ve cerrahi için 66 yatak ile acil ve gündüz bakımı için de 35 yatak bulunuyor.

Hastane müdürü Cemil Süleyman, yaptığı açıklamada, hastanenin Beyt Hanun bölgesinde yaşayan 55 bin Filistinlinin yanı sıra kulak, burun, boğaz (KBB) ve genel tıbbi konulardaki ihtisası nedeniyle de yaklaşık 300 bin kişiye hizmet sağladığını belirtti.

Süleyman, elektrik krizi ve jeneratörlere sağlanan yakıtın tükenmesi nedeniyle tüm ameliyatların iptal edildiğini vurgulayarak, "Hastanemiz bir süredir yakıt krizi yaşıyordu. Ancak jeneratör yakıtının tükenmesiyle beraber kriz daha da tırmanarak hastanenin hizmet verme imkânı sona erdi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HastaneFilistinGazzeElektrik
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