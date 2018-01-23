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Gazze'de insani kriz endişesi

Gazze Şeridi'nde yıllardır süren İsrail ablukasının etkileri, halkın alım gücündeki düşüş ve pazarlardaki aşırı durgunluk, ekonomik çöküşün yanında insani kriz endişelerini artırıyor.

23 Ocak 2018 Salı 12:38
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Gazze'de insani kriz endişesi

Bölgede, geçen 10 yıllık abluka süresince olmadığı kadar ekonomik hayatta durgunluk yaşanıyor.

Gazze'deki iş yerlerinin müşterilerden yoksun kalması, insanların alım gücündeki zayıflama, ekonomide oldukça zor günlerin yaşandığı anlayışını güçlendiriyor.

İsrail'den Gazze'ye ticari mal geçişleri için kullanılan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan son dönemde geçiş yapan yük araçları sayısında yüzde 60'lık bir azalma olduğu kaydediliyor.

Bu düşüşün en büyük nedeni olarak Gazze halkının alım gücündeki gerileme gösteriliyor. Ayrıca, Filistinli taraflar arasında beklenen uzlaşıyla ilgili tereddütleri olan halkın, harcamalarını en alt düzeye indirdiği belirtiliyor.

Gazze'de ablukanın yol açtığı ekonomik zorluklar 11'inci yılına girerken Filistin hükümeti ile Hamas arasında ekim ayında imzalanan uzlaşı anlaşmasının maddelerinin uygulanamaz hale gelmesi konusunda karşılıklı suçlamalar yapılıyor.

Filistin Ticaret Odası Medya İletişim Müdürü Mahir Tabba, Filistin yönetiminin geçen yıl nisan ayında Gazze'deki memur maaşlarında kesinti yaptığını, ayrıca 7 binden fazla memur için erken emeklilik kararı çıkartıldığını söyledi.

Memur maaşlarındaki kesintilerden dolayı aylık zararın yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu belirten Tabba, bunun kente maliyetinin nisandan bu yana yaklaşık 160 milyon doları bulduğunu dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilistinGazzeİsrailAbluka
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