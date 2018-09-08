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Gazze'de şehit sayısı 2'ye yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde önceki gün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli çocuk daha şehit oldu

08 Eylül 2018 Cumartesi 20:37
Gazze'de şehit sayısı 2'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Filistinli Ahmed Misbah Ebu Tuyur'un (16) dün şehit olduğunu belirtti.

 Gazze'nin güneyindeki Refah kenti sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerleri yine ateş açarak müdahale etmişti.

Askerlerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Bilal Mustafa Hafaca adlı Filistinli genç şehit düşmüştü. Ayrıca Gazze sınırının farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sırasında 12'si çocuk 100 Filistinli yaralanmıştı. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.
AA

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