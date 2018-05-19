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Gazze'de şehit sayısı 65'e yükseldi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 3 Filistinli daha şehit oldu.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 23:22
Gazze'de şehit sayısı 65'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail kurşunlarıyla yaralanan 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sai ile 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan bu sabah şehit oldu" ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cebaliye Mülteci Kampı'nın doğu sınırında pazartesi günü yaralanan 21 yaşındaki Ahmed el-Abd Ebu Semra'nın öldüğü belirtildi.

Uleyyan ve Sai'nin şehadetiyle pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 65'e yükseldi.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeFilistinKudüsİsrailşehit
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