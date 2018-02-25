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Gazze'deki abluka bin can aldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik 10 yılı aşkın süredir uyguladığı abluka nedeniyle yaklaşık bin Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

25 Şubat 2018 Pazar 15:58
Gazze'deki abluka bin can aldı

Filistin Hayır Kurumları Topluluğu Koordinatörü Ahmed el-Kerd, "Gazze Ablukasının Kurbanları" adıyla düzenlediği basın toplantısında, "Yaklaşık bin kişi abluka nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

Bu kişilerin 450'sinin sağlık sektörünün çökmesi, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği ile tedavi için Gazze dışına çıkılmasına izin verilmemesi gibi nedenlerden öldüğünü aktaran Kerd, 2017 yılında bu sebepler yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının 57 olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki tek elektrik kaynağını bombalamasının ardından Gazzelilerin elektriğe alternatif olarak kullandıkları mum, soba ve benzeri yöntemler nedeniyle 100 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kerd, "Elektrik olmayınca insanlar, mum kullanmak ve odun yakmak zorunda kalıyor. Bu yüzden çok yangın çıktı, çok kişi öldü" ifadelerini kullandı.

Ablukanın dayattığı şartlar altında balıkçılık ve çiftçilik yaparak "ekmeğinin peşinde koştukları" sırada ölenlerin sayısının 350 olduğunu belirten Kerd, "Gazze'yi bu şartlar altında kalmaktan kurtarın. Harekete geçmeniz için daha kaç kurbanın gitmesi gerekiyor" şeklinde dünyaya çağrıda bulundu.

Gazze'nin dünyadaki en büyük hapishane olduğunu ifade eden Kerd, 20 saati bulan elektrik kesintilerine bir çözüm bulunmasını istedi.

 AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeFilistinAblukaİsrail
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