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Gazze'nin işi Temmuz'dan sonra zor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze'deki Operasyonlar Müdürü Matthias Schmale, UNRWA'nın elindeki finansmanın ancak Temmuz ayına kadar yetebileceğini belirtti.

06 Şubat 2018 Salı 15:48
Gazze'nin işi Temmuz'dan sonra zor

ABD'nin UNRWA'ya tahsis ettiği yardımın yarısından fazlasını askıya alma kararını hatırlatarak, UNRWA'nın varlığının, Gazze Şeridi başta olmak üzere bölgedeki istikrar faktörü olduğu, hizmetlerin azaltılmasının bölgeyi felaketin eşiğine getireceği uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail'in "siyasi ve insani" meseleleri birbirine karıştırdığını savunan Schmale, bu durumun kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Biz siyasi bir kurum değiliz. UNRWA'nın hizmet ve sorumlulukları, Filistinli mültecilere insani yardım ve mültecilere onurlu bir hayat sunmak için okul açmakla sınırlı" dedi.

Schmale, UNRWA'nın, kurulduğu tarihten bu yana en büyük krizi yaşadığını, bütçe açığının neredeyse kaynaklarının üçte biri kadar olduğunu, bu nedenle haziran ayından sonra bütçe açığı kapanmadığı durumda Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün'deki operasyon bölgelerinde yardımların kısıtlanması için birtakım önlemler almak zorunda kalacağını söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna-UNRWA) yardımları yapmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
GazzeFilistinİsrailAmbargoMüslümanKudüsABD
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