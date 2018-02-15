Gazze'nin yüzde 80'i fakir

Gazze'de eşi ve 8 çocuğuyla birlikte sokak ortasında kurduğu derme çatma çadıra sığınan Fadl ed-Deyri, şiddetli soğuktan ve yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Saraya Meydanı kenarında yer alan kaldırım üzerine kurduğu çadırın gece şiddetli rüzgar ve yağmura dayanamayarak çöktüğünü belirten Deyri, çadır çöktükten sonra biriken yağmur suyunun eşya ve yatakların üzerine döküldüğünü, çocukların şok içinde uyandıklarını ifade etti.

Deyri, etraftaki gençlerin yardımı ile başka bir yerde tekrar çadır kurduğunu ve ailesini oraya taşıdığını ancak yağmur sebebiyle bu çadırında çöktüğünü söyledi. İşsiz olduğu için kirada yaşadığı evin kirasını ödeyemeyerek evden atılan ve ailesi ile birlikte sokakta yaşamak zorunda kalan Deyri, "yüksek tansiyon, şeker ve depresyon" gibi hastalıkları olduğunu aktardı.

"Hayatım kirada yaşamakla geçti. Bazen ev kiramı hayırseverler ödedi. Daha sonra evimin birikmiş kira borcunu ödeyemediğim için evden çıkmak zorunda kaldım." diyen Deyri, Filistin yönetimi ve hayır kurumlarından ailesini kışın sokakta kalmaktan kurtaracak ve başlarını sokabileceği bir ev bulmalarını istedi.

Son yapılan istatistiklerde, Gazze nüfusunun yüzde 80'i fakirlik seviyesinin altında yaşıyor. İşsizlik oranının ise yüzde 46'ya ulaştığı belirtiliyor. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

AA