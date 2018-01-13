Gazze’de bir balıkçı öldürüldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Refah kenti açıklarında avlanırken vurularak yaralanan balıkçı Abdullah Ramazan Zeydan’ın (33) öldüğünü söyledi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, dün Gazze'nin güneyinde Refah kenti açıklarında avlanan bir balıkçının, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden yaralandığını belirtişti.

Saldırının Mısır tarafından yapıldığını savunan Ayaş, Filistinli balıkçının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bilgisini paylaşmıştı. Mısır yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AA