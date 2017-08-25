Gazze’ye küçük BM yardımı

BM Koordinatörü Piper, yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumda yaşanan kötüleşmenin hala sürdüğünü belirterek, işgal altındaki Filistin toprakları insani bağış fonundan Gazze'deki acil ihtiyaçları gidermek için 2,5 milyon dolar tahsis edildiğini aktardı. Gazze'de yarısı çocuklar olmak üzere sivil halkın yaşadığı insani sıkıntının unutulduğunu vurgulayan Piper, tahsis edilen parayla sağlık, su ve kanalizasyon alanlarında kullanılacak önemli 190 tesisin çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla jeneratörler için akaryakıt dağıtılacağını kaydetti. Bundan Gazze'deki yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yararlanacağı bilgisini veren Piper, ayrıca söz konusu miktarla hayat kurtarıcı temel tıbbi araç gereç ve ekipmanlar ile güneş enerjisi panelleri temin edileceğini, bunun yanı sıra nakdi yardımlar yapılacağını ifade etti. Piper, gıda güvensizliğini ortadan kaldırmak ve su kuyularından arazilerine su pompalayan küçük çaplı çiftçilerin gıda üretim maliyetini düşürmek için tarım sektörüne de destek verileceğine dikkati çekti.

Gazze'de 4 aydır enerji krizi yaşandığını bildiren Piper, hastaneler ve diğer kurumların neredeyse gün boyu jeneratörler ile çalışmalarını yürüttüğünü ancak bunların devamlı kullanmaya uygun olmadığını duyurdu. AA